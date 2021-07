Aprenda receita do tímpano, ’empadão’ italiano que aterrorizou participantes do Masterchef

No segundo episódio do Masterchef, exibido na última terça-feira (13), os participantes tiveram uma tarefa difícil. Reproduzir uma receita típica italiana, o tímpano. Ele é uma espécie de empadão com recheio generoso e cheio de ingredientes. Confira os ingredientes necessários e o modo de preparo para fazer a delícia italiana na sua casa. A receita da Band rende 10 porções e leva em média 90 minutos de preparo.

Massa

– 20g farinha de trigo

– 180g semolina

– 1 colhe (sopa) sal

– 6 colheres (sopa) azeite

Extras:

– 250g macarrão tipo penne

– 1 linguiça calabresa

– 200g muçarela

– 100g queijo emental

Ingredientes do molho de tomate:

– 2 colheres (sopa) azeite

– 1 lata de tomate pelati

– 1/2 vidro passata de tomate

– 2 fatias bacon

– 1/2 cebola

– 1 colher (sopa) sal

– 1/2 colher (sopa) pimenta-do-reino

– 2 colheres (sopa) folhas de manjericão

Ingredientes da almôndega:

– 400g carne moída bovina

– 200g carne moída suína

– 1/2 cebola

– 1 colher (sopa) sal

– 1 colher (chá) pimenta-do-reino

– 5 fatias bacon

– 1 colher (sopa) farinha de trigo