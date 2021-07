Apresentação de Paolla Oliveira na Super Dança dos Famosos faz sucesso na web

Paolla Oliveira foi um dos grandes destaques na edição deste domingo (18) da Super Dança dos Famosos. A atriz ganhou quatro notas “10” e só um “9,9” com sua apresentação com o ritmo funk.

Cabe lembrar que essa é a segunda vez que a famosa participa da competição. Na primeira, em 2009, ela saiu como vencedora. E, pelo visto, é uma das favoritas para conquistar o pódio nessa edição especial, comandada por Tiago Leifert.

Em seu perfil no Twitter, a musa compartilhou na intriga sua coreografia e foram só elogios. “Pra quem não viu. O funk no #SuperDançaDosFamosos #TeamPaolla. Obrigada a todos que torceram e seguem torcendo. Ainda estamos no jogo. Feliz”, escreveu a loira.

“Mulher, você deixou o Brasil sem ar”, enfatizou uma admiradora. “VOCÊ É FANTÁSTICA! Parabéns por tanta entrega, talento, carisma e muita beleza! que orgulho ser sua fã, admiração master! te amo”, complementou outra.

Veja: