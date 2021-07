Apresentado no Cuiabá, treinador fala sobre reforços: “Pontuais”

Cuiabá, MT, 05 (AFI) – Apresentado oficialmente nesta segunda-feira como novo treinador do Cuiabá para a sequência do Campeonato Brasileiro, Jorginho deixou claro que aguarda reforços “pontuais”.

“Cheguei aqui agora e vou estar colocando aquilo que eu imagino, inclusive em contratações. Sabemos sim que precisamos de contratação, que serão muito pontuais”, disse o treinador, que reconheceu as dificuldades encontradas pela diretoria:

“Não serão fáceis agora nesse momento porque precisamos buscar em uma segunda divisão, ou jogador em primeira divisão que esteja sem espaço no seu clube, ou um atleta que esteja voltando pro Brasil”.

VAI CONSEGUIR O OBJETIVO?

Jorginho chega ao Dourado com a missão de manter o clube na elite do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer, o Cuiabá aparece na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com quatro pontos em sete jogos.

“É uma alegria pode estar aqui, esse calorão, lembrando muito o meu Rio de Janeiro. Mas estou feliz, calor é alegria, a gente sorri mais, independente da situação que estamos na zona de rebaixamento, a confiança é grande que iremos permanecer na Série A. Esse é o meu desejo, acredito muito”, afirmou o treinador.

A estreia de Jorginho no comando do Cuiabá será nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.