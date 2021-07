Apresentador Ricardo Ishmael lança segundo livro infanto-juvenil

O apresentador da TV Bahia, Ricardo Ishmael anunciou o lançamento do seu segundo livro infanto-juvenil. “O Menino de Asas Invisíveis” conta a história do pequeno Hadouk, que é criado pela Bisa Bargé, a centenária bisavó que “tem cheiro de alecrim e sabe de todas as coisas”. O pequeno viaja na imaginação até chegar à Terra Mãe, ao continente dos seus antepassados (África).

A publicação só será lançada no próximo dia 6 de agosto, no Instagram do autor. A ideia central do livro, segundo Ricardo Ishmael, “é trazer a perspectiva de uma criança sobre a história do seu povo, e, portanto, a sua própria história, marcada por lutas, resistência e solidariedade”. Para o autor, o fundamental é fazer com que “todas as crianças, especialmente as negras, se reconheçam no personagem Hadouk, um menino apaixonado pela África e por todas as referências de mundo que vêm dela”.

“O Menino de Asas Invisíveis” conta a história do pequeno Hadouk (Foto: Divulgação)

As ilustrações de “O Menino de Asas Invisíveis” foram criadas pelo ilustrador e designer gráfico George Lopes, que utilizou a técnica da pintura manual, seguida da digitalização dos desenhos. No desenvolvimento dos personagens, ele fez uma cuidadosa pesquisa sobre o continente africano.

O texto de apresentação ficou a cargo da professora e escritora Mabel Velloso, cuja parceria com Ricardo Ishmael vem de longa data. Isso porque ela teve participação no primeiro livro do escritor, chamado “O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama”. Nas palavras de Mabel, “asas invisíveis nos fazem voar no ontem, nos levam a olhar o mar e um menino até os seus ancestrais”. Segundo ela, “o livro faz pensar no que se passou e no que há de vir. É uma viagem no tempo”.