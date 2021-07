‘Aquecimento No Limite’ recebe Kaysar, nono eliminado, e campeões de outras edições do reality antes de penúltimo episódio | Aquecimento No Limite

O tão esperado dia chegou. Nesta terça-feira, 13/7, vai ao ar o penúltimo episódio do No Limite com uma das disputas mais aguardadas da edição: a Prova da Comida. Sim, é isso mesmo, ela voltou! Para relembrar o que já aconteceu até aqui e as aventuras de outras temporadas, Ana Clara recebe Kaysar, nono eliminado, Elaine Melo, Leo Rassi e Luciana Araujo, campeões das edições 1, 2 e 4 do reality, respectivamente, no Aquecimento No Limite. A atração vai ao ar no Gshow e no Globoplay às 22h, logo antes do novo episódio na Globo.