Argila branca no cabelo: entenda como usar

Muita gente costuma utilizar a argila branca em tratamentos de pele, mas você sabia que ela também pode ser aplicada no cabelo? Por causa de sua composição rica em minerais, a argila branca pode ser utilizada em todos os tipos de cabelo e promove hidratação ao mesmo tempo que auxilia na diminuição da queda dos fios.

Para aplicá-la no cabelo, é preciso diluí-la em água utilizando a mesma proporção de pó e água filtrada. Misture e aplique nos fios previamente lavados com shampoo neutro. Outra dica é aplicar óleo vegetal no couro cabeludo para protegê-lo.