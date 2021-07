Arraiá do Neymar tem Vinicius Jr. ao beijos com ex-BBB e show de Felipe Araújo

Os festejos de Neymar em Mangaratiba, onde o craque passa férias em sua mansão, teve seu auge na noite do último sábado, com um arraiá organizado por ele que durou até o dia clarear. Na entrada, todos os convidados, entre modelos, alguns famosos e amigos do jogador, tinham que passar por testes de Covid-19. Detalhe: era cobrado R$ 100 por cada um deles. Pegos desprevenidos, foi um tal de todo mundo sacar o cartão de crédito do bolso, formando uma longa fila. Quem testasse positivo, voltava para casa. Os celulares eram entregues e lacrados, e só podiam ser recuperados na saída.

Animadíssimo, Neymar se vestiu de “barraca do beijo”. Explicando: o atacante usava uma placa pendurada no pescoço com o nome de sua sugestiva fantasia. O craque fez jus ao figurino e beijou muito. “Ele parava em frente as meninas e mostrava a placa. Só eu vi beijando mais de dez”, entrega uma fonte do EXTRA, que estava entre os convidados.

Vinicius Jr. mal chegou de suas férias em Cancún, no México, e lá estava ele no arraiá do Neymar. O jogador do Real Madrid trocou beijos com a ex-BBB Kerline, a primeira eliminada do “BBB 21”. Quem também beijou muito foi José Loreto. Agora solteiro (sim, chegou ao fim seu namoro com a DJ Bruna Lennon), o ator ficou com mais de uma convidada.

Foto: Reprodução / Instagram Já Gabriel Jesus estava no maior clima de romance. O jogador do Manchester City, também de férias no Brasil, levou sua nova namorada, a influenciadora pernambucana Raiane Lima, de 20 anos. “Deu para ver que estão muito apaixonados. Não se desgrudaram a noite toda”, revela a fonte.

A famosa youtuber Camila Loures era outra presente no arraiá, mas isso ela não contou para seus mais de 15 milhões de seguidores no Instagram. Ela postou apenas uma foto, horas antes da festa, numa lancha. Algumas convidadas, a maioria delas modelos, postaram vestidas a caráter a caminho do evento, marcando o hotel da região onde ficaram hospedadas.

O arraiá foi animado com shows do pagodeiro Suel e do cantor sertanejo Felipe Araújo, que chegou a posar com Neymar na casa do craque, como mostrou uma postagem feita por um amigo dele. Felipe, aliás, terminou a noite no cantinho da festa com uma loira.