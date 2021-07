Artesãos: inscrições abertas para curso profissionalizante gratuito

O curso Qualificar para Empreender está com inscrições abertas para artesãs e artesãos residentes na Bahia que possuam a Carteira Nacional de Artesã/o válida. Com o objetivo de desenvolver as habilidades gerenciais dos criadores para o desenvolvimento de empreendimentos, o curso é gratuito e está com as inscrições abertas até o dia 23 de julho. Para participar, acesse www.artesanatodabahia.com.br.

“A qualificação de profissionais da cadeia produtiva do artesanato estimula o aperfeiçoamento dos métodos e processos produtivos e agrega valor na comercialização, ampliando a geração de renda do segmento na Bahia”, destaca o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

Ao todo são 250 vagas abertas para todo o estado. A atividade o curso será realizada entre os meses de agosto e setembro, com aulas ministradas no modo on-line. A realização é da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), através da Coordenação de Fomento ao Artesanato, e da Fábrica Cultural.

Como funcionará o curso

Em um total de 80 horas, artesãs e artesãos participarão de aulas organizadas em dez módulos, que abordarão temas como inclusão digital, identidade regional e desenvolvimento de produtos através de coleções, planejamento de produção e desenvolvimento de marca e gestão administrativa.