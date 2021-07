Arthur Aguiar revela que mãe caiu em golpe do WhatsApp e faz desabafo: ‘Fiquem espertos’

Arthur Aguiar usou as redes sociais para alertar os seguidores sobre o golpe do WhatsApp, após sua mãe ter sido vítima dos criminosos e ter transferido uma quantia alta para a conta dos bandidos.

Através dos Stories do Instagram, o ator surgiu revoltado e detalhou o caso. “Estão usando meu nome, minha foto no whatsapp [dizendo] que eu perdi meu telefone, quebrei tela, sei lá qual é a história, pedindo dinheiro para as pessoas”, disse.

E seguiu: “Minha mãe acabou de cair no golpe, transferiu uma grana para essas pessoas, enfim, não sei nem o que falar”, disparou.

Na oportunidade, o ex-marido de Mayra Cardi aconselhou os seguidores a ficarem atentos a esse tipo de golpe. “Não façam transferência sem falar com a pessoa, nunca façam isso, pelo menos liga para pessoa para ver se é ela mesmo que está te pedindo. Não transfira dinheiro para ninguém a pedido de outra pessoa, não façam isso gente. Pelo amor de Deus, fiquem espertos”, finalizou.