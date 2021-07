Arthur Picoli compra apartamento de luxo no Rio de Janeiro e vibra: ‘Momento especial’

Arthur Picoli segue fazendo conquistas após o sucesso adquirido com a participação no BBB 21. Nesta segunda-feira (26), o crosfiteiro demonstrou sua satisfação ao conseguir comprr um apartamento de luxo no Rio de Janeiro.

“Quem me conhece sabe o quanto esse momento está sendo especial. Quando puder vai ter open house, amigos. Obrigado pela torcida de quem gosta de mim”, escreveu ele na legenda da foto onde aparece segurando a chave da nova residência.

Nos comentários, fãs e amigos do rapaz o parabenizaram pela novidade. “Caraca, mano, você não sabe a alegria que fiquei aqui! Que coisa linda esse lugar, irmão! Você merece demais! Deus te abençoe”, escreveu Projota, seu parceiro durante o confinamento.

“Você merece muito meu filho. Seja cada dia mais feliz! Te amo! Que Deus te abençoe e te proteja sempre”, declarou a mãe do ex-brother.

Veja: