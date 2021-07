Arthur revela briga com Gil do Vigor por causa de mentira do BBB 21

Arthur Picoli e Gil do Vigor mataram a saudade em um encontro que aconteceu no último final de semana. Através das redes sociais, o crossfiteiro revelou que uma mentira contada por ele no BBB 21 foi motivo de briga entre os dois.

Nesta segunda-feira (5), o capixaba comentou uma publicação no Twitter de um fã que relembrou a situação polêmica do reality. “Tá, mas quem lembra quando o Arthur mentiu sobre votar no Gil e a gente teve que fingir que ele tava fazendo jogada da temporada para descobrir o jogo de Viih?”, questionou uma internauta.

Uma outra ironizou: “a gente: sim, ele fez isso pra pegar ela no pulo, ele vai colocar ela no paredão, sim, gente, confia”.

Na sequência, o ex-brother revelou: “Isso foi motivo de briga entre eu e Gil sábado akakakak”. Logo em seguida, Gil também deixou um comentário, mostrando que tudo estava certo entre os dois. “ hahahahaTe amo!” escreveu o economista.

Veja: