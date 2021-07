Artilheiro do Brasileirão de 2013 está próximo de ser anunciado por time da Série C

João Pessoa, PB, 06 (AFI) – O Botafogo está muito perto de contratar o atacante Ederson para a sequência da temporada 2021. O jogadof foi o artilheiro do Brasileirão de 2013, quando vestia a camisa do Athletico.

Ederson estava atuando pelo ABC e já anunciou a saída do clube para reforçar o Botafogo-PB. Além do Elefante, onde marcou quatro gols, o atleta atuou por Vasco da Gama, Fortaleza, Kashiwa Reysol, do Japão, e Al Wasl, dos Emirados Árabes.

O jogador chega para suprir uma carência da equipe na Série C do Brasileiro. Hoje, o artilheiro da equipe é Welton Felipe, com cinco gols.

SÉRIE C

O Botafogo é o quinto colocado da Série C do Brasileiro, com oito pontos, três do líder Paysandu. O próximo desafio é neste sábado, às 19h, diante do Manaus, no Almeidão.