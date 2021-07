Artilheiro do Chinês, Alan Kardec marca e Shenzhen vira no final

Campinas, SP, 18 (AFI) – O atacante Alan Kardec fez mais uma vítima na Superliga Chinesa. Com um início arrasador, ele chegou ao quarto gol em seis jogos disputados e lidera a briga pela artilharia da competição. Neste domingo (18/07), ele ajudou o Shenzhen a derrotar o Cangzhou, de virada, por 2 a 1.

O brasileiro anotou, de pênalti, o gol do empate a nove minutos do fim. Aos 90, Zhang Yuan fechou o placar. O gol adversário foi do brazuca Muriqui.

“Foi um jogo muito difícil. A vitória no finalzinho foi muito importante. Fomos premiados pela dedicação e por não termos desistido do jogo. Graças a Deus, pude ajudar com mais um gol. Começamos muito bem o campeonato e temos que manter o nível de atuação para brigarmos por coisa grande. Estou bem confiante”, disse o artilheiro da Superliga, com 4 gols e duas assistências, em seis jogos.

Com a vitória, o Shenzhen chegou aos 11 pontos no Grupo A e ocupa a terceira posição. Guangzhou FC, com o mesmo número de pontos, e Shandong Taishan, com 12, completam a parte de cima da tabela.