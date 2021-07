Artista português Rafael Piquete vai lançar álbum em dezembro no Rio de Janeiro

Natural de Lisboa, em Portugal, o rapper Rafael Piquete é um fenômeno da música e das redes sociais. Com mais de 1 milhão de seguidores, se tornou um dos artistas portugueses mais influentes no Brasil e agora planeja o lançamento de seu novo álbum no Rio de Janeiro ainda este ano.

Na cena musical desde 2012, lançou seu primeiro single em 2019, repercutindo bastante em Portugal e projetando sua carreira para toda a América Latina e em especial o Brasil. Por isso, seu novo álbum deve contar com a participação de diversos artistas brasileiros.

O artista revela porque escolheu o Rio de Janeiro para lançar seu álbum. “Hoje, entre os meus seguidores nas redes sociais, mais da metade são oriundos do Brasil. Desde que visitei o Rio de Janeiro em 2017 e depois em 2018, senti forte conexão com as pessoas de lá e com a cultura local. Me senti acolhido, em casa, e sou muito grato aos meus fãs brasileiros. O povo brasileiro é diferenciado de todos os países que já visitei, eles vivem mesmo a música.”

O artista ainda não revelou qual será o nome do novo álbum nem quem são os convidados e participações especiais, gerando grande expectativa entre os fãs e os seguidores nas redes sociais. Piquete apenas revelou que o lançamento acontece ainda em 2021, no mês de dezembro.