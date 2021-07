As doenças mais abordadas pela prova do ENEM: confira!

As doenças mais abordadas pela prova do ENEM: descubra aqui

Em todas as suas edições, a prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, aborda questões sobre as mais variadas doenças.

Porém, algumas doenças são cobradas com um maior destaque. Dessa maneira, para que você possa direcionar os seus estudos e garantir uma boa nota na prova de biologia, o artigo de hoje trouxe um resumo com as enfermidades mais abordadas pelo exame.

Febre Amarela

A febre amarela, enfermidade transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, está na lista de doenças mais cobradas pela prova do ENEM.

A doença foi erradicada no Brasil durante a primeira metade do século XX. Dentre as principais medidas profiláticas para combater a disseminação dessa doença, podemos citar: não deixar água parada, vacinação e não desmatar.

Esquistossomose

A esquistossomose, enfermidade popularmente conhecida como barriga d’água, é uma doença parasitária, uma vez que é provocada pelo parasita Schistosoma mansoni, que se hospeda nos caramujos.

A doença pode ser adquirida por meio do contato com um caramujo contaminado. Assim, uma das melhores maneiras de combater a esquistossomose é evitar o contato com águas em que vivem caramujos e o tratamento correto das águas de uso coletivo.

Leptospirose

A leptospirose é uma doença provocada pela bactéria Leptospira, que vive na urina de alguns animais (como os ratos, por exemplo).

O ser humano pode se infectar através do contato direto com a urina de um animal contaminado ou com a água contaminada por essa urina.

Para evitar que essa doença se prolifere, é necessário realizar obras de saneamento básico e tratar a água de maneira adequada.

Doença de Chagas

A doença de Chagas é uma enfermidade provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que vive no inseto barbeiro.

Os humanos podem ser infectados por meio do contato com as vezes do inseto, situação que pode ocorrer através da picada do mesmo.

Malária

A malária é uma doença que pode ser transmitida para os seres humanos por meio da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles.

A enfermidade pode ser encontrada com mais frequência em locais de intenso calor e possui como principais sintomas a febre alta e os calafrios.