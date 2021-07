ASA-AL 1 x 3 Sergipe-SE – Vermelhinho vence fácil e lidera o Grupo A4

Arapiraca, AL, 03 (AFI) – O Sergipe não tomou conhecimento do ASA e venceu por 3 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Coaracy da Mata Fonseca, pela quinta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. De quebra, se isolou na liderança do Grupo A4.

Com o resultado, o Sergipe chegou aos dez pontos, se firmando cada vez mais dentro do G-4. O ASA, por outro lado, terminou em quinto, com apenas quatro.

VERMELHINHO NA FRENTE!

O Sergipe começou amassando o ASA. E a pressão acabou dando resultado. Aos seis minutos, Diego Aragão recebeu na entrada da área e deixou Luizinho na cara do gol. O atacante tocou na saída do goleiro Dida para abrir o marcador em Arapiraca.

O ASA não perdeu tempo e foi logo equilibrando as ações. No entanto, viu o adversário se fechar e encontrou muita dificuldade em fazer a infiltração. Biro Biro recebeu dentro da área e finalizou fraco, nas mãos de Igor Rayan. Com isso, o Fantasma acabou indo para o intervalo atrás do placar.

VITÓRIA!

No segundo tempo, o Sergipe novamente colocou o pé no acelerador e não demorou para ampliar. Aos 19 minutos, Doda cobrou escanteio na cabea de Paulinho, que subiu sozinho para fazer 2 a 0. Doda quase fez o terceiro logo na sequência, mas Dida evitou um placar ainda mais elástico.

O ASA resolveu ressuscitar no final. Em cobrança de escanteio de Carlos Magno, Daivison ajeitou com categoria para Caique Baiano recolocar o Fantasma no jogo. Mas a festa durou pouco. Paulinho avançou com tranquilidade, invadiu a área e fez um golaço para selar o triunfo do Vermelhinho.