Assassinato de Policial Militar mobiliza forças de segurança em Arapiraca

O secretário de segurança Alfredo Gaspar de Mendonça divulgou uma nota lamentando a morte do policial militar Charles Micael Vieira Silva, 32 anos, ocorrida neste sábado, 17, em um mercadinho do município de Arapiraca, e anunciou que também iria integrar as buscas pelo responsável.

O crime foi registrado no final da tarde, durante uma tentativa de assalto. As primeiras informações fornecidas pela polícia no local, são de que o soldado, lotado no 3º Batalhão, teria reagido ao assalto, no povoado Bananeiras, na zona rural de Arapiraca.

O militar foi socorrido até o Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca, mas não resistiu.

Em nota, o Comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Eliezer Roosevelt Mendonça Lisboa, lamentou o fato. “Com profundo pesar o falecimento do SD PM Charles Micael Vieira Silva, 32 anos, ocorrido neste sábado (17). O militar, que foi incorporado à PMAL em 2018 trabalhava na unidade desde que se formou. O profissional serviu à instituição e à sociedade alagoana com dedicação ao longo dos anos. O comandante se solidariza com a família nesse momento de profunda dor e se coloca à disposição para o que for necessário”. (Veja fotos abaixo)