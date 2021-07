Atacadão abre novas vagas de emprego para todo o país

O Atacadão está anunciando novas oportunidades de emprego pelo país, garantindo que os novos contratados recebam benefícios e uma remuneração fixa. A empresa de varejo está divulgando a busca por profissionais de diversas áreas, que possuam ou não, nível médio completo, bem como demais oportunidades específicas! Veja como se inscrever, abaixo!

Atacadão tem muitas vagas de emprego divulgadas neste fim de semana!

São diversas oportunidades divulgadas pelo Atacadão, que garante inúmeras possibilidades de benefícios. Dentre eles, estão assistência médica e odontológica, cooperativa de crédito, seguro de vida, restaurante interno, participação nos lucros ou resultados, vale-transporte e muitos outros.

Engenheiro Jr – São Paulo;

Engenheiro Pleno – São Paulo;

Analista de Segurança da Informação Sr – Brasil;

Analista de Segurança da Informação PL – São Paulo;

Analista de Legalização – São Paulo;

Médico do Trabalho – São Paulo;

Analista de Sistemas Forms e Reports – São Paulo;

Arquiteto – São Paulo – PCD.

Como se inscrever

Para se inscrever, os candidatos devem acessar a página de participação, selecionar a oportunidade desejada e cadastrar currículo diretamente no ícone “Candidate-se”.

O Atacadão preenche a posição de destaque no país, sendo a rede atacadista do Brasil. A empresa possui mais de 180 unidades de autosserviço e diversos atacados de distribuição. Quer fazer parte dessa equipe? Cadastre o currículo no Processo Seletivo e boa sorte!

