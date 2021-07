Atacante da Série D é o maior artilheiro do Brasil

Horizonte, CE, 21 (AFI) – Com os dois gols assinalados na rodada passada na vitória do Atlético Cearense por 3 a 1, diante do Central-PE, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, na sua primeira fase, em pleno Lacerdão, o atacante Olávio, chegou a 22 gols segue na liderança isolada do ranking de goleadores em 2021, deixando para trás Gabigol, do Flamengo, com 18 gols e Diego Souza, do Grêmio, com quinze tentos.

A lista dos 10 maiores goleadores aparece ainda Manoel, do Altos-PI; Gilberto, do Bahia; Ciel-Sampaio Corrêa; Perotti, do Chapecoense; Zé Love, do Brasiliense; Jorginho, do Costa Rica-MS e Wallysson, do ABC-RN.

EM CAMPO

No returno da Quarta Divisão do Futebol Brasileiro, o Atlético Cearense recebe no próximo sábado(24), ás 15h, na cidade de Horizonte-CE, no Domingão, novamente o Central-PE. Na tabela, o time do atacante e goleador Olávio, aparece na quinta colocação no Grupo A3, com 10 pontos ganhos e um ponto do G4. Área de anexos

