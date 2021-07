Atacante de time da Série B relata ameaça de morte de torcedores

Goiânia, GO, 14 (AFI) – Autor de um lindo gol no primeiro tempo entre CSA e Goiás, o atacante Alef Manga, do time goiano, concedeu entrevista no intervalo da partida e relatou ameaças de morte de alguns torcedores nos últimos dias.

Alef Manga disse que jogadores e diretoria foram ameaçados após a derrota para o Náutico, por 1 a 0, na semana passada. O atacante vinha sendo um dos mais cobrados pela principal torcida organizada do clube, deixando o clima nos bastidores bastante tenso. Agora, o jogador mostrou-se aliviado.

“Eu quero agradecer a Deus por esse gol, à minha equipe, ao professor Pintado… Estou muito feliz em poder ajudar. Sempre que eu vestir essa camisa vou dar o máximo que puder. A gente sabe que a Série B não é fácil, veio a cobrança, cheguei até a ser ameaçado de morte, mas agora o gol saiu”, disse o atacante.

Apesar das cobranças pesadas, o Goiás é, atualmente, o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Sempre figurou na parte de cima da classificação, apesar de alguns tropeços.

Independente disso, o time segue fazendo boa campanha sob o comando do técnico Pintado, que subiu nesta mesma competição em 2020, só que com o Juventude.