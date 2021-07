Atacante do São Paulo encaminha acerto com rival do Brasileirão

Goiânia, GO, 05 (AFI) – O bom início no Campeonato Brasileiro não iludiu a diretoria do Atlético-GO, que seguiu no mercado em busca de reforços. Nos próximos dias, o clube deve anunciar a chegada do atacante Jonas Toró.

O jogador de 22 anos pertence ao São Paulo e assinaria contrato de empréstimo com o Dragão até dezembro, quando termina o Brasileirão. Restam pequenos detalhes para o anúncio oficial.

Jonas Toró foi emprestado no início da temporada ao Sport, mas não vinha sendo muito aproveitado e estava insatisfeito com os salários atrasados. Foram 13 partidas e dois gols com a camisa rubronegra.

Revelado no Primavera, da Indaiatuba, Jonas Toró chegou ao São Paulo ainda para as categorias de base e foi promovido ao profissional em 2019. Ao todo, o atacante disputou 44 jogos e marcou quatro gols.

Por coincidência, o próximo jogo do Atlético-GO no Brasileirão será contra o Sport, ex-clube de Jonas Toró. O atacante, porém, ainda não deve estar à disposição de Eduardo Barroca para o jogo desta quarta-feira.

Com uma partida a menos, o Atlético-Go está na sétima colocação do Brasileirão, com 13 pontos.