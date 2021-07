Atacante é mais um a trocar o Cruzeiro por time do Brasileirão

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – A debandada continua no Cruzeiro. Além do goleiro Vitor Eudes e do volante Matheus Barbosa, quem também deixou o clube mineiro foi o atacante Airton.

O jogador de 22 anos tem contrato com o Cruzeiro até 2023 e foi emprestado ao Ceará até dezembro. O Vozão vai ter preferência na compra dos seus direitos econômicos ao fim do vínculo.

No acerto, além de se livrar dos salários do atacante durante esse período, o Cruzeiro vai receber uma compensação financeira. Isso foi visto com bons olhos diante da crise que passa o clube.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Airton passou por Oeste e Internacional de Limeira antes de chegar ao Cruzeiro no segundo semestre do ano passado. Ao todo, foram 57 partidas e seis gols pela Raposa.

Não estão descartadas novas saídas nos próximos dias, principalmente se render dinheiro ao Cruzeiro, que busca recursos para pagar os salários atrasados dos jogadores.

Em relação as últimas saídas, Vitor Eudes entrou em acordo com a Raposa e se transferiu para o Marítimo-POR. Já Matheus Barbosa teve o retorno solicitado pelo Avaí depois que o clube catarinense recebeu uma proposta do Atlético-GO.