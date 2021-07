Atacante que não foi bem no América-MG acerta com clube árabe

Belo Horizonte, MG, 27 (AFI) – Quase um mês depois de deixar o América-MG, o atacante Leandro Carvalho foi anunciado como novo reforço do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita.

O jogador de 26 anos ainda tem seus direitos econômicos presos ao Ceará e foi emprestado ao clube árabe até maio de 2022, com opção de compra.

Leandro Carvalho chegou ao América-MG por empréstimo no início da temporada, mas teve poucas oportunidades e, antes de ser liberado, havia sido afastado após discutir com o técnico Lisca, que também não está mais no clube.

Indicado pelo próprio treinador, o atacante chegou ao Coelho com status de titular, mas não foi bem. Ao todo, Leandro Carvalho realizou 11 partidas e não marcou nenhum gol.