Athletico 2 x 1 Fortaleza – Furacão vence mais uma e dorme na liderança do Brasileirão

Curitiba, PR, 03 (AFI) O Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Athletico assumiu a ponta provisória ao derrotar o Fortaleza pelo placar de 2 a 1 na noite deste sábado, pela nona rodada, em duelo direto pelas primeiras colocações.

Com o resultado, o Athletico chegou aos 19 pontos e ultrapassou o Red Bull Bragantino, 18. O time paulista enfrenta o São Paulo neste domingo. O Fortaleza, por outro lado, ficou em quarto, com 15, podendo deixar o G-4 ao final da rodada.

RELÂMPAGO!

A boa fase do Athletico dentro do Campeonato Brasileiro ficou evidente durante o primeiro tempo. Apesar de enfrentar um rival direto pela liderança, o time paranaense ‘deitou e rolou’ e precisou de apenas um minuto para abrir o marcador. Após bela troca de passes, Vitinho cruzou para Terans, que dominou e chutou com força para inaugurar o marcador da Arena da Baixada.

O Fortaleza sentiu o gol relâmpago e não conseguiu se ajustar dentro de campo. Foi aí que o castigo veio. Aos oito minutos, Terans cruzou na cabeça de Thiago Heleno, que exigiu boa defesa de Felipe Alves. Na sobra, Vitinho chutou e Matheus Babi deu um leve desvio para ampliar: 2 a 0.

O clima esquentou no final do primeiro tempo. Houve um princípio de confusão, mas que foi logo apartado. O jogo continuou e o Atheltico seguiu pressionando. O terceiro gol só não veio, pos o goleiro Felipe Alves impediu um arremate com força de Matheus Babi.

SUSTO!

No segundo tempo, o Athletico jogou com o resultado embaixo do braço, deu a bola para o Fortaleza e se fechou. O time cearense foi para cima, criou mas a bola insistiu em não entrar. O lance que mais chamou a atenção foi em uma tentativa de bicicleta de Robson, pela linha de fundo.

Devido à acomodação do Athletico, o Fortaleza apertou e colocou fogo na partida aos 40 minutos. Lucas Crispim jogou a bola para dentro da área, Éderson dominou e Igor Torres mandou para o gol. A bola desviou na defesa antes de passar por Santos. No fim, ataque contra a defesa, mas o clube paranaense se segurou para confirmar o triunfo.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Santos, na terça-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Na quarta-feira, às 18h, o Fortaleza recebe o América-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).