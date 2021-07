Athletico negocia atacante com time francês

Curitiba, PR, 30 (FI) – O Bordeaux, da França, está negociando com o Athletico a contratação do atacante Vitinho, de apenas 22 anos. O jogador vem sendo peça importante do técnico António Oliveira na temporada 2021.

Athletico e Bordeaux têm uma boa ligação desde da ida de Otávio para o clube francês. Atualmente, Vitinho defendeu o Furacão em 26 oportunidades na temporada 2021 e marcou nove gols.

Vitinha pode deixar o Athletico

Os valores não foram revelados pelo clube brasileiro, que trata a negociação com sigilo. A informação do interesse em Vitinho partiu da própria imprensa francesa.

BRASILEIRÃO

O Athletico vem realizando um grande Brasileirão. O Furacão tem 23 pontos, oito atrás do líder Palmeiras. O próximo compromisso é diante do Atlético Mineiro, neste domingo, às 16h, no Mineirão.