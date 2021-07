Athletico-PR busca reforços fora do país e define prioridades

Curitiba, PR, 21 (AFI) – Para continuar bem nas três competições que está disputando – Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana -, o Athletico-PR busca reforços e as atenções estão voltadas para o mercado externo.

De acordo com GE, as prioridades são um zagueiro, um volante e um atacante. Além disso, a diretoria não pretende investir pesado e por isso busca jogadores em fim de contrato ou por empréstimo.

Mesmo porque, o clube não economizou no início da temporada. As contratações do meia Terans e do atacante Matheus Babi custaram R$ 7,5 milhões e R$ 12 milhões, respectivamente.

Nomes no futebol sul-americano e europeu estão sendo observados pelos dirigentes rubronegros e as contratações só podem acontecer a partir do dia 1º de agosto, quando abre a janela de transferência internacional.

Na quinta colocação do Brasileirão, o Athletico-PR se classificou na última terça-feira para as quartas de final da Sul-Americana e está nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O próximo jogo do Athletico-PR será no domingo, contra o Internacional, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileirão.