Athletico-PR x Atlético-GO – “Xarás” iniciam disputa por vaga nas quartas de final

Curitiba, PR, 27 (AFI) – Em bom momento na temporada, o Athletico-PR recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira, a partir das 16h30, na Arena da Baixada, pela primeira mão das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Quem se classificar recebe uma premiação de R$ 3,45 milhões.

ANIMADO

O Athletico-PR vem embalado por duas vitórias seguidas e também pelas boas campanhas realizadas nas outras competições. No Brasileirão, o Furacão está na quinta colocação. Na Sul-Americana, o time avançou para as quartas de final.

O técnico António Oliveira vai promover o retorno de Renato Kayzer no ataque do Athletico-PR. Matheus Babi, que não poderia jogar por já ter defendido o Botafogo na Copa Brasil, sofreu uma grave contusão no joelho e vai ficar seis meses afastado dos gramados.

A lista de desfalques, que já tem o goleiro Sandro, disputando as Olimpíadas pela Seleção Brasileira, pode aumentar. Com dores no joelho, o meia Christian é dúvida para a partida.

BOAS NOTÍCIAS

Apesar de ter vencido o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, no último final de semana, pelo Brasileirão, o Atlético-GO vai passar por mudanças no time titular. Mas é por um bom motivo.

Eduardo Barroca vai ter a volta de jogadores importantes. O zagueiro Éder e o volante Willian Maranhão estão à disposição depois de cumprirem suspensão automática contra o Santos.

Por outro lado, o treinador do Dragão não vai ter o zagueiro Wanderson, que já disputou a Copa do Brasil pelo Fortaleza. O lateral-esquerdo Igor Cariús e o meia João Paulo seguem no departamento médico.