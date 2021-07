Athletico x Fortaleza – Surpresas duelam pela liderança…

Curitiba, PR, 02 (AFI) – Dois dos times que estão surpreendendo e realizando grande campanha no Brasileirão, Athletico e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada, de olho na liderança, hoje do Red Bull Bragantino. O jogo é válido pela nona rodada.

O Athletico entra na rodada na segunda colocação, com 16 pontos, dois a menos do que o time do interior paulista. No entanto, tem ainda uma partida a fazer. Na última rodada, bateu o Fluminense, de virada, por 4 a 1.

O Fortaleza vem logo na cola. O time cearense é o quarto colocado, com 15 pontos e vem motivado após derrotar a Chapecoense, por 3 a 2, na última quarta-feira. Vale lembrar que é o clube nordestino mais bem posicionado na tabela de classificação.

COMO VEM O FURACÃO?

O Athletico tem rodado o seu elenco para evitar o desgaste físico. Na última rodada, três jogadores foram poupados e deverão figurar novamente na equipe titular. São eles: o zagueiro Pedro Henrique, o volante Christian e o atacante Vitinho. Não está descartado a possibilidade de preservar novos nomes no sábado.

O treinador também não definiu se retornará para o esquema com três defensores. Por isso, Zé Ivaldo briga por posição com Léo Cittadini. No meio, a disputa ficou por conta de Terans e Nikão. Santos, que ainda não se apresentou à seleção olímpica, também está confirmado.

E O TRICOLOR?

O Juan Pablo Vojvoda ainda não repetiu escalação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, não poderá contar com o zagueiro Quintero, suspenso, e com os atacantes Isaque e Wellington Paulista, além do meia Matheus Jussa, todos vetados pelo Departamento Médico.

O treinador deverá seguir apostando no esquema com três zagueiros. Com isso, Tinga formará o trio com Titi e Marcelo Benevenuto. Yago Pikachu seguirá como um coringa entre os setores de meio de campo e ataque, que terá David e Robson.

“Acho que a equipe tem que seguir em evolução. Estou muito orgulhoso porque sei e confio nos meus atletas. Sei que classe de atletas tenho, porque treino todos os dias com eles. Confio em todos eles. Fizemos um grande jogo contra Chapecoense e queremos manter o ritmo diante do Athletico”, falou o treinador.