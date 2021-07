Athletico x Red Bull Bragantino – A briga é pela liderança do Brasileirão

Curitiba, PR, 09 (AFI) – Em duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, Athletico e Red Bull Bragantino, terceiro e segundo colocados, respectivamente, se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena da Baixada, pela 11ª rodada. Além da vitória, ambos secarão o Palmeiras, atual líder, que, mais cedo, enfrentará o Santos.

Único time invicto na competição, o Red Bull Bragantino tem os mesmos 22 pontos do Palmeiras, mas perdeu a liderança ao empatar por 1 a 1 com o Cuiabá. O time paulista está sem alguns de seus principais jogadores, convocados para as Olimpíadas, caso de Claudinho, e para a Copa América, a exemplo do zagueiro Léo Ortiz.

A derrota para o Santos, por 2 a 1, fez o Athletico cair para a terceira posição, com 19 pontos. O time paranaense também tem jogadores convocados, dentre eles, o lateral Abner e o goleiro Santos.

COMO VEM O FURACÃO?

O técnico António Oliveira indicou os substitutos de Abner e Santos, ambos na seleção olímpica. O treinador apostará em Bento no gol e em Nicolas na lateral-esquerda. Ele ainda deu a entender que poderá preservar jogadores mais desgastados, a exemplo de Thiago Heleno e Terans.

Thiago Heleno briga por posição com Zé Ivaldo, enquanto Terans disputa vaga com Léo Cittadini. Destaque também em Nikão, que completará sete jogos com a camisa rubro-negra. O jogador está em fase final de contrato e vinha negociando a saída do Athletico.

“Temos que nos preparar melhor, mesmo que seja nas viagens, nos voos, no ônibus, porque treinamento não está tendo. Temos que nos concentrar um pouco mais e no próximo jogo vamos voltar a ser o que fomos nas últimas partidas”, afirmou Thiago Heleno.

E A LINGUIÇA VOADORA?

O técnico Maurício Barbieri terá alguns problemas para escalar o Red Bull Bragantino. Além de Léo Ortiz e Claudinho, ambos na seleção, o treinador também não terá o volante Raul, com estiramento na coxa esquerda, e Aderlan, também com uma lesão na região da coxa. Isso sem contar os jogadores que já estavam no Departamento Médico.

Mas nem tudo é má notícia. Barbieri poderá contar com Lucas Evangelista, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Ele retomará a titularidade ao lado de Praxedes e Eric Ramires. Jadsom corre por fora.