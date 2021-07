Atlético-BA 2 x 2 Bahia de Feira-BA – Ninguém conquistou a primeira vitória

Alagoinhas, BA, 03 (AFI) – Pouco mais de um mês após decidirem o título do Campeonato Baiano de 2021, Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira se reencontraram na tarde deste sábado (03), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Após ficar duas vezes na frente do placar, o Carcará acabou levando o empate do Tremendão e ficaram no 2 a 2 no Estádio Antônio Carneiro e seguem sem vencer.

Com o resultado, o Bahia de Feira chegou aos 4 pontos (com 4 empates e 1 derrota) e ocupa a 6ª colocação, quatro pontos abaixo do G-4, enquanto o Atlético de Alagoinhas segue na lanterna do Grupo 4, com 3 pontos (3 empates e 2 derrotas).

Victor Leandro abriu o placar para o Atlético, aos 4 minutos, e o volante Jarbas empatou para o Bahia de Feira aos 30 minutos, isso no primeiro tempo. Na etapa final, o atacante Jeam colocou novamente o Carcará na frente aos 4 minutos, porém, o atacante Deon tratou de decretar o empate aos 29 minutos.

Na sexta rodada, o Atlético de Alagoinhas enfrenta o Murici, no próximo sábado (10), às 16h, no Estádio José Gomes da Costa, na cidade de Murici, no estado de Alagoas. Já o Bahia de Feira enfrenta o Itabaiana, no domingo (11), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Texto por Futebol Bahiano