Atlético-CE 2 x 3 Campinense-PB- Fora de casa, Raposa engole a Águia

Horizonte, CE, 10 (AFI) – Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, jogo válido pelo Grupo A3, o Campinense foi até a cidade de Horizonte-CE e bateu o Atlético Cearense por 3 a 2 . A partida aconteceu neste sábado, no estádio Domingão.

Para o time da casa, assinalaram Valdo Bacabal e Olávio, enquanto Miche Bennech, Claudivan, contra e Claúdio fizeram para o representante de Paraíba.

Com o triunfo, o Campinense assume a liderança provisoriamente com 11 pontos, haja visto que a rodada tem prosseguimento neste domingo e pode perder a primeira posição. O mesmo acontece com o Atlético que aparece com sete pontos, mas pode ser ultrapassado e perder o G4.

O JOGO

No momento em que o Campinense estava melhor em campo, o time da casa inaugurou o marcador. Aos 9 minutos, no passe que veio da direita através de Olávio, Valdo Bacabal apareceu livre e dentro da pequena área tocou de cabeça e a bola acabou desviando no zagueiro Bennechr, enganando o arqueiro Iguatu, 1 a 0, Atlético.

Aos vinte e três minutos, a Raposa chegou ao tento de empate com Michel Bennech que se rediminiu no lance anterior aparecendo de surpresa e tocou com precisão em cobrança de escanteio nos pés de João Vitor deixando tudo igual.

VIRA VIRA

Aos trinta e seis minutos, em lance infeliz, o meia Claudevan, da Águia da Precabura, acabou fazendo gol contra ao cabecear contra a própria meta do arqueiro Mauro que tentou evitar. Quatro minutos após, aconteceu o terceiro gol da Raposa, desta vez com Cláudio que recebeu livre e só teve o trabalho de tocar pro gol, 3 a 1. Por aquilo que apresentou na primeira etapa, a vitória parcial do Campinense foi justo, pois foi melhor em campo e não se abateu ao tomar o primeiro gol.



ADMINISTROU

Na volta pro segundo tempo as duas equipes voltaram mais acesas e foram criadas várias situações de gols para os dois lados. Os visitantes perderam duas ótimas oportunidades para ampliar o placar com Fábio Lima e Patrick. Já o time da casa perdeu grande chance com Bacabal e Olávio, este saiu na cara do gol e chutou pra fora com o goleiro da Raposa já batido no lance. No entanto, o próprio Olávio nos minutos finais diminuiu numa falha gritante do arqueiro Mauro. A Águia Precabura fez pressão nos acréscimos em busca do empate, mas o Campinense conseguiu administrar o resultado. Final, 3 a 2.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela sétima rodada, o Atletico encara fora de seus domínios no próximo domingo(18), ás 15h, o Central, em Caruaru, no Lacerdão. Um dia antes, ás 15h, no Amigão, em Campina Grande, o Campinense recebe o ABC.

Atlético-CE 2







3

Campinense-PB

Fase: Fase de Grupos

Rodada: 6° rodada

Data: 10/07/2021

Hora: 3:00 pm

Arbitro: Gustavo Ramos Melo(PA)

Assistentes: José Moracy de Souza e Silva(CE) e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho(CE)

Estádio: Domingão

Endereço: Horizonte-CE

Cartões Amarelos: Atlético-CE: Gustavo Silva, Daniel e Waldson

GOLS: Atlético Cearense: Valdo Bacabal, aos 9´1T, Olávio, aos 44´2T Campinense: Michel Bennech,23’/1T, Claudevan, contra, aos 36’/1T, Claúdio, aos 40´1T