Atlético-GO 1 x 1 Sport – Leão vacila, chega a 6 jogos sem vitória e fica próximo da degola

Goiânia, GO, 07 (AFI) – A crise no Sport é uma realidade. Na noite desta quarta-feira, o time pernambucano até saiu na frente do placar, mas só empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Marcão e Arthur Gomes fizeram os gols da partida.

Foi o sexto jogo sem vitória do Sport, sendo três derrotas e três empates, numa campanha que deixa o time à beira da zona de rebaixamento: 16º colocado com sete pontos ganhos. Além da situação delicada na tabela, o clube convive com a insatisfação dos jogadores devido à falta de salários – pendências chegam a três meses.

Já o Atlético-GO perdeu a chance de encostar no G4 do Brasileirão, embora ainda apareça bem colocado. Os goianos estão em oitavo lugar com 14 pontos ganhos.

CONFIRA OS MELHORES MOMENTOS DO DUELO

DRAGÃO DOMINA, MAS…

O Atlético-GO dominou as ações nos primeiros 45 minutos, mas não conseguiu traduzir em gol e vantagem no placar. Na melhor oportunidade, aos 26 minutos, André Luís recebeu na entrada da área e finalizou forte, rasteiro, rente à trave do goleiro Maílson.

Já o Sport ficou refém da marcação do time goiano e foi obrigado a forçar jogadas aéreas e contra-ataques com o veloz Neílton. Sem muita efetividade, o empate sem gols acabou saindo barato para o que foi apresentado em campo.

GOLS E EMPATE

No segundo tempo a partida mudou completamente. Logo aos dois minutos, após cobrança de escanteio, Marcão aproveitou sobra na pequena área e só teve o trabalho de completar para as redes, abrindo o placar para o até então tímido Sport.

Só que o Atlético-GO respondeu rápido e aos cinco minutos empatou. Rafael Thyere errou na saída de bola, Arthur Gomes invadiu a área e finalizou na saída de Maílson.

Os gols deixaram a partida mais atrativa, principalmente pelo fato de Atlético-GO e Sport adotarem postura mais ofensiva. O time pernambucano teve duas chances de cabeça em dois minutos. Primeiro com Sabiano, aos 28, e depois no minuto seguinte com Tréllez, ambas para fora.

Já o Atlético-GO criou uma última chance de vencer a partida aos 40 minutos, quando Natanael foi lançado e finalizou em cima do goleiro Maílson.

PRÓXIMOS JOGOS

O Atlético-GO voltará a campo no domingo para enfrentar o Juventude, às 11 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Enquanto o Sport receberá o Fluminense no sábado, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).