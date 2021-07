Atlético-GO esbarra em time da Série B e segue sem anunciar ex-meia do Flamengo

Goiânia, GP, 15 (AFI) – O Atlético Goianiense tem tudo acertado com o meia Gabriel, de 31 anos,e x-Flamengo, mas não tem conseguido a liberação por parte do CSA, que tem feito jogo duro para segurar o seu atleta.

“O Gabriel tem uma característica muito importante, ele é versátil e tem o perfil do Atlético. Tanto dentro de campo, quanto fora dele. E tudo isso é avaliado, o histórico de lesões e todos os detalhes fundamentais para termos uma equipe equilibrada. Dentro disso, não desistimos do negócio. Entre nós e o atleta está tudo certo, só depende do CSA liberar. Acho que o clube tem que liberar, porque ele quer jogar na Série A. Não estamos atropelando, nem fazendo nada pelas portas dos fundos”, disse o presidente Adson Batista, à Rádio Sagres.

MAIS DE GABRIEL

O meia começou a careira no Bahia e passou por Flamengo, Sport e Coritiba, antes de chegar no CSA. Teve um rápido momento também no futebol japonês.

O Atlético Goianiense acredita que a experiência do atleta pode ser essencial para o time garantir a permanência na Série A e conquistr uma vaga em um torneio sul-americano.

O time goiano, que não perde há três jogos, está na décima colocação, com 15 pontos, dois atrás do Bahia, dentro da zona de Libertadores.