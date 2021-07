Atlético-GO tenta tirar ex-Flamengo de time da Série B

Goiânia, GO, 06 (AFI) – O Atlético Goianiense está no mercado buscando se reforçar para brigar por algo mais do que apenas escapar do rebaixamento no Brasileirão. Após se aproximar de Toró, do São Paulo, o Dragão está próximo do meia Gabriel, de 31 anos, que vem defendendo o CSA na Série B.

O jogador é um antigo sonho da diretoria do time goiano, que busca alguém para ocupar a vaga do lesionado João Paulo. Gabriel apareceu como a principal opção por ter muita experiência no futebol nacional. Ele já atuou por Flamengo, SPort, Coritiba e Bahia.

No CSA, Gabriel disputou 41 partida com a camisa do CSA e marcou dois gols. Ele encaminhou um contrato com o Atlético até o final do Campeonat Goiano de 2022. A tendência é que seja anunciado nas próximas horas.

BRASILEIRÃO

O Atlético-GO vem realizando uma campanha interessante no Brasileirão. O Dragão é o sétimo colocado, com 13 pontos, um a menos do que o Bahia, o primeiro dentro da zona de Libertadores. Nesta quarta-feira, às 19h15, o adversário é o Sport, no Antônio Accioly.