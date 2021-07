Atlético-GO x Palmeiras – Sexta vitória seguida contra o Dragão?

Goiânia, GO, 17 (AFI) – O Atlético-GO recebe o Palmeiras neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida marcada para o estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Líder com 25 pontos somados, o Palmeiras vem embalado com cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro- bateu Bahia, Internacional, Sport, Grêmio e Santos. No meio da semana, venceu também pela Copa Libertadores, o Universidad Católica, fora de casa, por 1 a 0.

Na décima posição, com 15 pontos, o Atlético-GO quer voltar a vencer na competição. Embora esteja há três jogos invicto no Brasileirão, o time goiano vem de dois empates consecutivos – Sport e Juventude, ambos por 1 a 1.

ATAQUE INEFICENTE

Para voltar a vencer na competição, o técnico Eduardo Barroca vai mexer na equipe. Com apenas nove gols marcados em dez partidas disputadas – o Atlético-GO tem uma partida a menos -, o ataque será modificado para esta partida, já que anda devendo na competição.

Recuperado de uma pubalgia, Ronald será umas das novidades na frente na vaga de Igor Cariús, com Natanael sendo deslocado para a lateral-esquerda. Autor do gol de empate contra o Juventude, Zé Roberto pode reaparecer na formação principal no lugar de Lucão.

Jogando em Goiânia, o Atlético-GO realizou cinco jogos e de 15 pontos, conquistou apenas oito – venceu São Paulo e Fluminense e empatou com Fortaleza e Sport. O time goiano foi derrotado em casa pelo RB Bragantino.

“Esperamos voltar a vencer na nossa casa, onde tivemos muita felicidade nesse início de campeonato. Tenho certeza que a gente concentrado e trabalhando do jeito que estamos trabalhando podemos vencer. Contra o líder não teria melhor forma. É estar concentrado para buscar a vitória”, comentou o volante Willian Maranhão.

PALMEIRAS

Desfalques contra a Universidad Católica, na última quarta-feira, o zagueiro Luan e os atacantes Rony e Luiz Adriano também ficam de fora neste domingo.

O zagueiro Luan se recupera de um edema na panturrilha direita, Rony sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda e Luiz Adriano trata um edema no joelho direito.

O técnico Abel Ferreira não confirmou se vai manter a base das últimas partidas ou irá poupar alguns jogadores neste domingo.