Atlético-GO x Sport – Dragão quer colar no G4 contra Leão em crise

Goiânia, GO, 06 (AFI) – Atlético-GO e Sport entram em campo nesta quarta-feira, às 19h15, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro com objetivos diferentes. Jogando em casa, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético busca a segunda vitória seguida para colar no G4, enquanto os visitantes querem se afastar da zona de rebaixamento.

Na última partida, o Atlético-GO encerrou sequência de duas derrotas ao superar o Grêmio por 1 a 0. Chegou a 13 pontos em sétimo lugar. Já o Sport, que vive crise política, não vence há cinco jogos e vem de derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. Com seis pontos, está em 16º lugar, um fora do Z4.

ATLÉTICO-GO

O técnico Eduardo Barroca teve boas notícias nesta semana para montar seu time. Isso porque contará com as voltas de Janderson e Natanael, que cumpriram suspensão, além de João Paulo, liberado pelo departamento médico.

João Paulo deve começar no banco, enquanto Janderson briga por uma posição no ataque com André Luís. Natanael deve ser titular, mas pode ser usado no setor ofensivo para saída de Arthur Gomes ou na lateral-esquerda no lugar de Igor Cariús.

SPORT

Além de crise política e salários atrasados, o Sport também não vive bom momento dentro de campo. O foco do técnico Umberto Louzer é melhorar o ataque, que tem apenas quatro gols, pior número da competição ao lado de Cuiabá e Grêmio.

O treinador não revelou as mudanças, mas é certo que não poderá contar com Paulinho Moccelin no setor ofensivo. O jogador que sempre vem entrando no decorrer dos jogos está suspenso. Sander e Iago Maidana também estão fora por lesões e Patric cumpre isolamento por conta da covid-19.