Atlético-MG 2 x 0 Bahia – Galo vence e se aproxima das quartas de final da Copa do Brasil

Belo Horizonte, MG, 28 (AFI) – Longe de apresentar um bom futebol de encantar os olhos, mas novamente com a estrela de Hulk, o Atlético-MG fez o dever de casa na noite desta quarta-feira e bateu o Bahia por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Zaracho e Hulk marcaram os gols da partida.

Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana (BA), pelo confronto de volta das oitavas de final. Os mineiros jogam por um simples empate ou podem perder por até um gol de diferença, enquanto o Bahia terá que vencer por três gols de diferença. Vitória dos baianos por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Este foi o segundo confronto entre os times nos últimos cinco dias, já que no domingo passado também se enfrentaram e o Atlético-MG venceu por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.

CHANCES DE GOL

Em casa, o Atlético-MG esboçou pressão inicial e quase abriu o placar aos sete minutos, quando Hulk recebeu na entrada da área e finalizou forte com a perna esquerda, mas pela linha de fundo. A estratégia dos mineiros foi de segurar a bola no campo de ataque e rodar o passe até encontrar espaços para chutes de média/longa distância.

Só que foi do Bahia a primeira grande chance dos primeiros 45 minutos. Aos 17, Gilberto teve visão de jogo e tocou para Ronaldo César. O atacante ficou cara a cara com Everson, só que em cima do goleiro.

Após o susto, o Atlético-MG seguiu tendo o controle da partida e chegou ao seu gol aos 36 minutos. Após ótima jogada pelo lado esquerdo, Zaracho recebeu na área e finalizou forte, sem chances de defesa para Danilo Fernandes. A bola ainda bateu no travessão antes de parar no fundo das redes.

Antes do intervalo o Bahia apertou o Atlético-MG e quase empatou. Aos 47, Matheus Bahia cruzou forte e Everson espalmou. Na sequência, Gilberto chutou para o meio da área, mas ninguém conseguiu mandar para o gol, desperdiçando boa chance antes do apito parcial do árbitro.

Jogadores do Galo comemoram gol de Zaracho no primeiro tempo

SEGUNDO TEMPO MOVIMENTADO

Ao contrário do primeiro tempo, o Bahia foi mais ativo no ataque na volta do intervalo e criou a primeira chance aos três minutos, quando Rossi dominou fora da área e finalizou muito perto do travessão de Everson.

Animado com o bom momento, o time de Salvador seguiu no ataque e voltou a dar trabalho ao goleiro atleticano. Aos 11, Gilberto passou pela marcação e chutou. O goleiro defendeu, mas deu rebote e obrigou a defesa afastar pela lateral. Em mais uma boa chegada dos visitantes.

Só que o Atlético-MG tinha Hulk, que mesmo apagado em campo conseguiu colocar o Galo em vantagem ainda maior. Aos 28, Daniel errou na saída de bola e Zaracho tocou para o atacante. Ele ganhou na corrida da marcação e finalizou de direita, sem chances para Danilo Fernandes.

O segundo gol do Atlético-MG abalou o Bahia em campo, que aos trancos e barrancos ainda tentou descontar no Mineirão. Só que sem sucesso, pois a defesa do Galo foi impecável.