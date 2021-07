Atlético-MG 3 x 0 Bahia – Aniversariante Hulk marca 2 vezes e Galo vence a 6ª seguida

Belo Horizonte, MG, 25 (AFI) – Neste domingo, Hulk completou 35 anos de idade e foi presenteado com dois dos três gols que deram a vitória ao Atlético-MG sobre o Bahia, por 3 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a sexta vitória consecutiva do Atlético-MG na competição, que permanece na vice-liderança, agora com 28 pontos ganhos. Três pontos a menos que o líder Palmeiras, que entrou em campo no sábado e venceu o Fluminense por 1 a 0, em São Paulo (SP).

Já o Bahia, que teve inicio empolgante, já acumula três derrotas consecutivas e vem despencando na classificação. O time nordestino é o oitavo colocado com 17 pontos e pode perder posições com a sequência da rodada.

Este foi o primeiro dos três jogos agendados entre os times pelos próximos dez dias. Na próxima quarta-feira eles se enfrentam às 21h30, novamente no Mineirão, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta acontecerá na outra semana, dia 4 de agosto, em Salvador.

PRIMEIRO TEMPO SEM EMOÇÃO

Atlético-MG e Bahia fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades de gol. Em casa, os mineiros esboçaram pressão inicial e quase marcaram aos 11 minutos em cobrança de falta de Nacho Fernández, em que Matheus Teixeira defendeu, a bola bateu no travessão e saiu.

O Bahia não abriu mão da proposta defensiva, sendo nítido que apostava nos contra-ataques puxados por Rossi para conquistar algo a mais em campo. Só que esse tipo de jogada não aconteceu, com o time ficando refém das bolas alçadas na área e facilitando a vida dos defensores.

Galo e Bahia fizeram duelo com forte marcação na manhã deste domingo

HULK ABRE A PORTEIRA

Só que no segundo tempo o Atlético-MG foi mais efetivo e abriu o placar aos 12 minutos. Hulk tabelou com Eduardo Sasha, invadiu a área e chutou na saída do goleiro Matheus Teixeira. A bola ainda bateu caprichosamente na trave antes de parar no fundo das redes. Foi o 14º gol dele pelo time alvinegro na temporada.

Em desvantagem no placar, não restou alternativa ao Bahia senão sair para o jogo. E o empate quase aconteceu aos 25 minutos, quando Matheus Galdezani arriscou de longe e Everson precisou se esticar todo para defender.

Mas o aniversariante Hulk estava inspirado. Aos 32 ele invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Matheus Teixeira. Dois minutos depois ele foi para a cobrança de pênalti, deslocou o goleiro e marcou o segundo gol do Atlético-MG, o sexto no Brasileirão, numa manhã pra lá de especial.

Com 2 a 0 no placar, o Bahia não teve mais forças de buscar sequer o empate e ainda viu o Atlético-MG marcar o terceiro gol aos 45, quando Nathan aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para o gol, dando número finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Athletico-PR, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Já o Bahia, no mesmo dia, mas às 18h15, receberá o Sport, em Pituaçu, em Salvador (BA).