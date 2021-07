Atlético-MG tem interesse por atacante de rival da Série A

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – O Atlético Mineiro quer reforçar ainda mais o seu elenco para buscar títulos na temporada. O Galo demonstrou interesse na contratação do atacante Ademir, do América Mineiro. O atleta tem contrato até 2021 e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra agremiação.

O jogador está se recuperando de uma lesão na coxa, mas vem sendo considerado como uma grande joia. O América, no entanto, não deve liberar o atleta tão facilmente e muito menos ceder um atleta para o rival Atlético.

Ademir está na mira do Atlético-MG

Ademir tem 26 anos e começou a carreira no Uberlândia. Passou ainda por Patrocinense e Nacional, antes de chegar no América Mineiro e ser um dos destaques na conquista do acesso à elite do futebol nacional.

​NA BRIGA

Além do América Mineiro, times do exterior, principalmente, do México está de olho em Ademir. O jogador esteve perto de acertar com o Palmeiras e chegou a forçar uma liberação, mas acabou permanecendo no Coelho.