Atlético-MG x Atlético-PR – Galo busca a sétima vitória seguida

Belo Horizonte, MG, 30 (AFI) – Na cola do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG busca sua sétima vitória seguida na competição neste domingo, às 16h, diante do Athletico-PR. A partida é válida pela 14ª rodada e acontece no Mineirão.

O Galo soma 28 pontos e está na vice-liderança da competição. Está embalado pelas vitórias sobre Bahia, Corinthians, América-MG, Flamengo, Cuiabá e Atlético-GO.

Jogando no Mineirão, o time do técnico Cuca venceu São Paulo, Atletico-GO, Flamengo e Bahia, empatou com a Chapecoense e perdeu para o Fortaleza.

Neste domingo, terá um duelo difícil, já que o Athletico faz boa campanha. Está na quinta colocação, com 23 pontos, com um jogo a menos do que os concorrentes. O time vem embalado com duas vitórias seguidas – Inter pelo Brasileiro e Atlético-Go pela Copa do Brasil.

Fora de casa, o time paranaense fez seis jogos, venceu três (Juventude, Grêmio e Fluminense) e perdeu três (Bahia, Santos e Ceará).

GALO

O Atlético-Mg não terá Cuca no banco. O técnico foi punido com quatro jogos de suspensão na última quarta-feira devido aos xingamentos proferidos ao árbitro Leandro Pedro Vuaden após a derrota do Atlético para o Ceará, na 6ª rodada, no Castelão. No jogo deste domingo, o Galo será dirigido por Cuquinha, auxiliar e irmão do técnico atleticano.

Mesmo punido, ele disse que espera um grande jogo. “O Athletico tem um time muito forte, com um jovem treinador português (António Oliveira) que fazendo bom trabalho. É um time que ‘joga o jogo’. “Domingo vai ser um jogo difícil, mas um jogo bom de se ver e jogar também”, disse.

O treinador não confirmou a equipe e nem quais atletas serão poupados para a partida.

FURACÃO SEM TERANS?

Mesmo brigando pelas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR deverá poupar alguns jogadores para o duelo deste domingo diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 16h, válido pela 14ª rodada. A prioridade do time paranaense é a disputa da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira, o Athlético-PR enfrenta o Atlético-GO, em Goiânia, pelo segundo jogo das oitavas de final – venceu o jogo de ida por 2 a 1.

O uruguaio Terans, destaque do time, é um dos que devem ser poupados pelo técnico Antônio Oliveira. Zé Ivaldo deve entrar no seu lugar, com a equipe jogando com três zagueiros.

No ataque, o treinador tem dois desfalques certos. Vitinho, suspenso, dará lugar para Carlos Eduardo.

Matheus Babi sofreu uma lesão no joelho direito e terá que passar por uma cirurgia. Ele está fora do Brasileirão, já que o período de recuperação previsto é de seis a oito meses. Ele torceu o joelho na partida contra o Internacional, no último domingo, quando o Athletico venceu por 2 a 1. Apesar da má fase – ele não marca gol há quase dois meses – Renato Kayser será o substituto.