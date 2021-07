Atlético-MG x Bahia – É o primeiro de três confrontos

Belo Horizonte, MG, 24 (AFI) – Atlético-MG e Bahia fazem, neste domingo, o primeiro de três confrontos em pouco mais de dez dias. Adversários nas oitavas de final da Copa do Brasil, Galo e Tricolor se enfrentam a partir das 11 horas, no Mineirão, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O Galo vem de uma classificação suada às quartas de final da Copa Libertadores, sobre o Boca Juniors-ARG, nos pênaltis. No Brasileirão, são cinco vitórias seguidas. A sequência colocou o time de Cuca na vice-liderança, com 25 pontos.

Por outro lado, o Bahia está em queda depois de um bom início e busca a reabilitação após duas derrotas seguidas para não perder o G6 de vista. Com 17 pontos, o Tricolor foi goleado na última rodada para o Flamengo, por 5 a 0, em Salvador.

VAI COM TUDO?

Apesar do desgastante jogo contra os argentinos na última terça-feira, tanto na questão física quanto na mental, o técnico Cuca deve escalar o que tem de melhor à disposição para manter o bom momento na temporada. Os problemas já são conhecidos.

O volante Jair e os atacantes Marrony e Keno estão no departamento médico. O chileno Eduardo Vargas segue em isolamento após testar positivo para a Covid-19 e o lateral-esquerdo Guilherme Arana está em Tóquio, disputando as Olimpíadas pela Seleção Brasileira.

PRESSIONADO

O Bahia entra em campo pressionado por conta dos recentes resultados. Na última quinta-feira, membros de uma torcida organizada foram até o CT Evaristo de Macedo para protestarem. Os principais alvos foram a diretoria e o elenco.

Ainda sem poder contar com o meia Lucas Mugni e o atacante Hugo Rodallega, que foram contratados recentemente e só poderão estrear a partir de agosto, quando abre a janela de transferências internacionais, o técnico Dado Cavalcanti comandou o último treino em Salvador nesta sexta-feira.

Existe a possibilidade de Dado Cavalcanti realizar mudanças por conta do rendimento ruim diante do Flamengo. A boa notícia para o treinador é a volta do volante Jonas, que cumpriu suspensão automática na última rodada.