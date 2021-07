Está em busca de uma oportunidade de recolocação profissional? Esta pode ser a sua chance, já que a Atma oferece mais de 2 mil vagas em todo o país. A consultoria especializada em Gestão de Pessoas, com foco em oferecer soluções, suporte e estratégias, busca profissionais para diversas áreas e funções.

Há chances em diversas regiões do Brasil, incluindo cidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Paraná, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Goiás. Além de auxiliar na busca por novos talentos, a Atma ajuda a prepará-los para atender a demanda do mercado.

Nesse sentido, grande parte das oportunidades são para a atuação em call centers. Neste caso, é possível concorrer às posições de atendente de call center, operador de teleatendimento – cobrança, assistente administrativo, analista de TI, coordenador de planejamento, supervisor, atendente de vendas bilíngue, entre outros.

Além disso, a empresa disponibiliza outros postos de trabalho para promotor e repositor, técnico eletricista, promotor externo, consultor de vendas, auxiliar de operações, supervisor de operações, consultor de relações com investidores, serralheiro, analista de RH, oficial polivalente, vendedor de planos de telefonia móvel, mecânico de equipamentos, encarregado de manutenção e muito mais.

Você Pode Gostar Também:

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e a empresa contratante, assim como o salário e os benefícios. A boa notícia é que há chances para todos os níveis de senioridade e escolaridade, de ensino fundamental à pós-graduação.

Como se candidatar às vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis deverão acessar a página da empresa no InfoJobs e cadastrar seu currículo. No endereço eletrônico é possível obter mais detalhes e informações sobre as posições desejadas, assim como as empresas.

Fique de olho nas novidades do mercado. Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e encontre as melhores oportunidades!