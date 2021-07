Ator estreante de Verdades Secretas 2 deixa elenco após ser acusado de agredir ex-namorada

João Gana seria um dos lançamentos de Verdades Secretas 2, prevista para estrear no segundo semestre de 2021 no Globoplay. Porém, o ator deixou o elenco da produção após ser acusado de agredir a ex-namorada.

O caso foi divulgado pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco e o afastamento foi confirmado pela Globo ao .. “O ator João Gana não faz mais parte de Verdade Secretas 2. A Globo não comenta questões de compliance, mas toda denúncia que chega ao conhecimento da ouvidoria é apurada com rigor, sendo aplicadas as medidas cabíveis. Aproveitamos para reiterar que a Globo repudia de forma veemente todo e qualquer tipo de violência e tem um código de ética, que deve ser seguido por todos nossos colaboradores”, informou o comunicado.

O modelo estava escalado para dar vida a Matheus, um jovem do interior que se tornava modelo na agência da trama de Walcyr Carrasco. Luiz Lobo, agente artístico de Gana, disse que ficou surpreso com as acusações: “Não tenho como me posicionar até que o assunto seja esclarecido entre as partes através dos meios legais existentes. Conheço os dois [João e a ex-namorada], represento ambos profissionalmente e lamento tudo isso, pois a situação traz danos que podem ser irreversíveis”.

“Ambos acionaram advogados para as suas respectivas defesas e espero que os posicionamentos públicos em redes sociais e imprensa levem em consideração a necessidade de investigação sem julgamentos antecipados”, complementou Lobo.

Em contato com Lo-Bianco, Gana disse que foi mantido em cárcere privado pela ex. “Essa é a versão dela e tenho como provar que eu não agredi, registrei queixa crime contra ela”, afirmou o ator através de mensagens pelo WhatsApp.