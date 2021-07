Atriz pornô morre após cair de vigésimo segundo andar de prédio

A atriz pornô Kristina Lisina morreu aos 29 anos após cair do vigésimo segundo andar de um prédio em São Petersburgo, na Rússia. Conhecida como “Kris the foxx”, a jovem fazia sucesso em filmes eróticos e no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. As condições da morte ainda estão sendo investigadas, de acordo com o jornal The Sun.