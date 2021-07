Atualidades: 10 séries para estudar essa matéria

10 séries para estudar Atualidades: confira!

Todos nós sabemos que tanto a prova do ENEM como os vestibulares e os concursos abordam diversas questões de atualidades.

Além disso, nós sabemos também que o uso de repertório atuais é muito importante dentro da redação das principais provas do país. A principal função dos repertórios é solidificar o seu argumento: e que tal utilizar uma série para esse propósito?

Isso mesmo! Você pode revisar vários conteúdos por meio de seriados.

Dessa forma, para te ajudar, o texto de hoje trouxe uma lista com 10 séries que abordam importantes tópicos de atualidades que podem estar presentes nas suas provas e que podem te ajudar na redação. Confira!

10 séries para estudar Atualidades: a lista

Olhos Que Condenam: a série aborda a injustiça envolvida na condenação de cinco jovens negros que foram acusados de um crime.

The Handmaid’s Tale: a série, baseada em um livro homônimo, retrata um futuro distópico. Nesse, as leis são totalmente baseadas em interpretações da Bíblia, o governo é autoritário e as mulheres perdem os seus direitos.

Você (You): esse seriado aborda, ao longo de seus episódios, a obsessão de Joe por Beck, uma garota que ele conhece em seu trabalho. O papel das redes sociais, da internet e da tecnologia em relacionamentos abusivos é explorado.

Sintonia: a série Sintonia, produzida pela Netflix, retrata o cotidiano de três amigos em uma favela da cidade de São Paulo. Muitos temas de atualidades são retratados, como os impactos da música na vida dos jovens, o tráfico de drogas e a falta de oportunidades.

Grey’s Anatomy: apesar de ser um seriado que fala sobre medicina, Grey’s Anatomy também aborda temas como: racismo, homofobia, sistema de saúde e xenofobia.

Merlí: o seriado aborda diversos temas de atualidades, propondo reflexões sobre a sociedade moderna e o desenvolvimento enfrentado pelos jovens na adolescência.

Sky Rojo: a série espanhola Sky Rojo aborda problemas extremamente atuais, como o tráfico de pessoas e a exploração sexual de mulheres.

Anne with an “E”: esse seriado aborda temas relacionados ao bullying, à adoção, à recepção de indivíduos LGBT na sociedade e ao racismo.

Black Mirror: o seriado é conhecido pelos episódios polêmicos, complexos e questionadores. Diversos temas de atualidades são retratados, como o consumismo, a vigilância, o papel da tecnologia na vida contemporânea e a busca por um padrão inatingível.

Sex Education: a série toca em diversos assuntos de atualidades e que podem aparecer como tema de redação na sua prova. Dentre eles, podemos destacar: a importância da educação sexual, a homofobia, o aborto e as fake news.