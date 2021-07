Atualidades: o fenômeno do consumismo

O consumismo: um resumo sobre o tema

O consumismo é um fenômeno atual que assola milhares de pessoas em todo o mundo. Devido ao seu grande alcance e ao impacto gerado, o tema é frequentemente alvo de debates e discussões.

Dessa maneira, é extremamente provável que as questões de Atualidades da prova do ENEM e dos vestibulares abordem esse fenômeno e as suas consequências na sociedade. Ainda, você poderá encontrar o consumismo também como um tema de redação.

Vamos conferir, a seguir, importantes informações sobre esse tema da atualidade.

O consumismo: introdução

Denominamos de “consumismo” a compulsão pela compra de materiais/objetos/coisas sem necessidade e de forma incessante.

O consumismo: contexto histórico

Apesar de o consumismo ser um fenômeno que assola a sociedade atual e que está presente em diferentes escalas, ele não surgiu no século XXI.

Historiadores afirmam que o consumismo conheceu o seu início no final do século XVIII, após a eclosão da Primeira Revolução Industrial. Isso porque, a partir desse fenômeno, a produção em larga escala se fez possível. Com isso, as pessoas passaram a ter mais produtos à disposição e, consequentemente, passaram a comprar mais.

O consumismo: qual a sua relação com o consumo?

Você deve ter em mente que o consumo nem sempre está associado ao consumismo. O termo “consumo” se refere ao ato de consumir, mas não implica em excessos ou exageros.

O conceito de “consumismo”, por sua vez, se refere ao ato de consumir de maneira excessiva e, até mesmo, de maneira doentia.

Assim, podemos afirmar que todas as pessoas consumistas consomem, mas não podemos dizer que todos aqueles que consomem são consumistas.

O consumismo: consequências

O consumismo gera consequências desde o momento de seu surgimento. Porém, os efeitos gerados por esse fenômeno nas últimas décadas têm sido ainda mais avassaladores e negativos.

Um exemplo de consequência do consumismo é a produção de lixo em excesso, que, por sua vez, pode afetar diretamente o meio ambiente, a partir do descarte inadequado de grandes quantidades de desejo.

Ainda, na sociedade atual, o consumismo, ao se aliar com a globalização, produz também consequências nas relações interpessoais e na dinâmica da sociedade como um todo.