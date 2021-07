Atualidades: o que é e como funciona uma ONG

Sigla muito presente no dia a dia, em notícias de jornais, na TV e em outros meios de comunicação, uma ONG é um tipo de entidade que tem papel muito importante na sociedade. ONG é a abreviação usada para sintetizar uma organização não governamental.

Como funcionam as ONGs?

Nesse sentido, as ONGs são entidades privadas sem fins lucrativos. Os objetivos dessas organizações geralmente estão ligados a alguma causa de ordem política. Desse modo, as entidades podem se direcionar para diversas causas, como os direitos humanos, os direitos animais dos animais, a luta contra o racismo, as questões de gênero, imigrantes, defesa do meio ambiente, refugiados, entre outras.

Em suma, o trabalho de uma ONG visa a atuação de um grupo em questões relativas ao bem-estar da sociedade e de grupos minoritários. Os trabalhos realizados pelas ONGs pode ser de assistência social, de educação, de formação, etc.

Usado pela primeira vez em 1950 durante uma reunião da ONU, o termo ONG tinha como objetivo designar as iniciativas privadas sem fins lucrativos e que não tenham surgido a partir de acordos entre Estados. No Brasil, as ONGs se tornaram mais populares a partir dos anos 80.

As ONGs fazem parte do terceiro setor de organização da sociedade. Mesmo que sejam organizações sem fins lucrativos, devem ter registro em cartório, número de CNPJ e registro na Secretaria da Receita Estadual. Entre alguns exemplos de ONGs amplamente conhecidas no Brasil, podemos citar a TETO, e o Greenpeace.

É comum que essas entidades funcionem por meio do trabalho de voluntários, já que não possui fins lucrativos e quase todos os seus recursos são oriundos de doações. Essas doações podem ser feitas por pessoas físicas, entidades privadas, e até mesmo pelo governo.

