Atualidades: O que são zonas úmidas artificiais?

As zonas úmidas artificiais podem aparecer nas provas. Saiba mais!

Pântanos como lagoas de água doce, pântanos e pântanos são excelentes purificadores de água naturais.

Eles também são equipados de forma exclusiva para melhorar a clareza e a qualidade da água por meio da remoção de sedimentos acumulados, toxinas e poluentes. Os pântanos de água doce também fornecem habitat para 20-40% da flora e fauna do mundo.

No entanto, a quantidade de áreas úmidas de água doce em todo o mundo está diminuindo rapidamente.

Reconhecendo as capacidades especiais das áreas úmidas naturais do mundo, as pessoas trabalharam para construir novas áreas úmidas onde suas qualidades únicas são necessárias.

Benefícios

Desde a década de 1960, o número de áreas úmidas artificiais em todo o mundo aumentou entre 5 e 50%.

Ao contrário das áreas úmidas naturais, que são mantidas limpas graças às regulamentações ambientais, as áreas úmidas artificiais são frequentemente construídas para auxiliar no tratamento de águas residuais.

Você Pode Gostar Também:

Ao monitorar cuidadosamente os processos biológicos e químicos dos pântanos construídos, os pântanos usados no tratamento de águas residuais podem ajudar a limpar ainda mais as águas residuais antes de serem devolvidas aos cursos de água naturais.

Para garantir a funcionalidade adequada, os pântanos construídos para fins de tratamento de águas residuais são projetados para serem ajustados manualmente.

O gerenciamento desses pântanos para uso no tratamento de águas residuais normalmente envolve ajustes manuais na quantidade de água no sistema para garantir que os pântanos atinjam as características adequadas para decompor e remover substâncias indesejadas da água.

As zonas húmidas também acumulam sedimentos naturalmente. A textura criada pelas plantas pantanosas diminui o fluxo de água, permitindo que os sedimentos acumulados caiam da água como a neve em um globo de neve. Ao diminuir o fluxo de água, as áreas úmidas também podem coletar poluentes.

Ao colocar pântanos artificiais perto de fontes conhecidas de poluentes, como perto de fazendas onde os pesticidas geralmente acabam no escoamento da água da chuva, pântanos artificiais podem ajudar a evitar que os poluentes se espalhem por ecossistemas inteiros.

Pântanos construídos também fornecem habitat para uma variedade de plantas e vida selvagem. Embora não forneçam habitat de alta qualidade como os pântanos naturais, eles ainda podem beneficiar muito a vida selvagem.

E então, gostou do artigo? Deixe seu comentário! Não deixe de ler também – Atualidades: Conheça a importância do carbono azul