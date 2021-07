Aumentar produtividade: Veja como aumentar

Aumentar produtividade é o sonho de muitas pessoas. Conseguir ter uma rotina organizada e concluir tarefas dentro de um tempo hábil é o objetivo de quem quer mais qualidade de vida no trabalho e tranquilidade nas tarefas corriqueiras.

Mas, como atingir esses resultados? Como conseguir elevar a produtividade no dia a dia? A seguir você encontra algumas sugestões para isso.

Como aumentar produtividade?

Para aumentar produtividade é fundamental ter uma visão aprofundada da sua rotina diária. Comece sempre analisando o seu cenário atual, pois é ele quem apresentará fatores importantíssimos para a sua reorganização. Abaixo damos mais detalhes sobre isso:

1- Saiba o que você sabe fazer bem – e o que não – e delegue

Saber reconhecer quais são as suas principais habilidades é o primeiro passo. Isso lhe dará pistas do que pode estar tomando o seu tempo e tornando o seu dia menos produtivo.

Assim, você poderá delegar aquelas tarefas que apenas “sugam” a sua produtividade e fazem com que as demais atividades sofram por isso. A nível de exemplo, se você é melhor gerindo a equipe, que tal delegar a função de preencher planilhas? Isso pode mudar muito a sua rotina e aumentar produtividade!

2- Analise as suas tarefas e saiba separá-las em importantes e pouco importantes

Depois que você conseguir começar a delegar funções, é hora de analisar as tarefas que “sobraram” e que farão parte da sua rotina, todos os dias. Aqui você deverá apontar quais são as mais importantes e urgentes, intercalando-as ao longo do dia.

O ideal é que à medida que o tempo passe, você foque mais nas atividades importantes e de longo prazo do que apenas nas urgentes.

3- Estabeleça um horário de trabalho que seja fixo

Tenha um horário para começar e terminar o seu trabalho. Não seja aquela pessoa que age de uma forma muito aleatória e nada construtiva.

Ter um horário para começar e terminar compromete a nossa mente a manter-se sempre ativa e focada em “acabar” determinada tarefa. Por isso, crie esse comprometimento consigo mesmo.

4- Organize visualmente a sua rotina

A sua rotina também deve ser organizada visualmente, a fim de evitar que algo importante seja esquecido ao longo da correria. Aqui, você pode apostar tanto em ferramentas digitais (como o Trello), quanto em ferramentas “físicas”, como a agenda manuscrita.

O fundamental é que você saiba quais são todas as tarefas e tenha-as sempre ao alcance dos seus olhos – isso evita atrasos nos prazos e esquecimentos.

5- Não aceite demandas além da conta na hora de aumentar produtividade

Não fique dizendo “sim” para tudo. Saiba dizer “não” quando necessário, especialmente se perceber que a sua rotina está muito apertada e as demandas estão sendo acima da média.

Foque sempre em equilibrar as tarefas e jamais aceite algo apenas para agradar alguém. É mais valioso dizer “não” do que “sim” e depois furar um prazo. Afinal, saber dizer “não” também é uma prova de respeito com a outra pessoa, não acha? Pense sobre isso!