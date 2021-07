AUMENTO do Bolsa Família e novo auxílio emergencial de até R$3 mil

Um dos grandes pedidos da esquerda brasileira poderá se tornar realidade dentro do Governo do Presidente Jair Bolsonaro. É que o Palácio do Planalto está admitindo a possibilidade de taxar os super ricos. Isso para conseguir aumentar os valores do Bolsa Família a partir do último trimestre deste ano.

Quem disse isso foi o próprio Ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com ele, as projeções do Governo indicam um aumento na arrecadação de impostos justamente com este fim. A ideia é que o Planalto comece os pagamentos do novo Bolsa Família ainda no último trimestre deste ano.

“Está indo para R$ 50 bilhões, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, embaixo do teto, com o carimbo certinho, uma fonte permanente. A fonte, inclusive, muito bem-vinda do ponto de justiça social: taxar os super ricos, financiar a redução do imposto sobre os assalariados e no incremento do Bolsa Família”, disse Gudes.

O Ministro deu uma entrevista para o site Valor e falou justamente sobre a questão da arrecadação do dinheiro para os pagamentos do Bolsa Família. Nos últimos dias, informações da imprensa vinham dando conta de que o Governo Federal ainda não sabia como conseguir a quantia para pagar esse benefício novo.

O novo Bolsa Família deverá entrar em cena assim que o Auxílio Emergencial chegar ao fim. Então na prática, o Governo deverá começar os pagamentos do novo programa por volta do próximo mês de novembro. Até lá, todas essas definições orçamentárias precisam estar prontas e aprovadas pelo Congresso Nacional.

Valores do Bolsa Família

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, o Bolsa Família chega hoje na casa de cerca de 14 milhões de brasileiros. Os valores variam de pessoa para pessoa, mas dá para dizer que a média de pagamentos mensais é de R$ 190 atualmente.

O Presidente Jair Bolsonaro disse em diversas entrevistas que essa média vai subir para a casa dos R$ 300 por mês.

Fato mesmo é que o Governo ainda não bateu o martelo sobre isso. De acordo com informações de bastidores, o Palácio do Planalto deve enviar o texto com todas essas informações para o Congresso Nacional até, no máximo, o próximo dia 18 deste mês

Novo projeto de R$ 3 mil

O Ministro Paulo Guedes, disse que o Brasil poderá chegar a ter um novo Auxílio Emergencial no valor de R$ 3 mil para as pessoas em situação de vulnerabilidade. No entanto, ele apresentou condições para isso.

De acordo com o Ministro, isso só vai acontecer se o Brasil realizar uma série de privatizações de bens públicos. Dessa forma, ele acredita que o país poderia pagar benefícios mais altos do que os que estamos vendo agora nos auxílios.

O Presidente Jair Bolsonaro, no entanto, parece não gostar muito desta ideia. De acordo com informações de bastidores, o chefe do executivo acredita que as privatizações podem acabar tirando votos dele. Vale lembrar que 2022 é justamente um ano de eleições presidenciais.

